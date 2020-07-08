擬禁TikTok 川普表態

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（法新社華盛頓7日電） 美國總統川普表示，他正考慮禁止廣受歡迎的影音分享軟體TikTok，藉此針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情懲罰中國；中國則稱，川普的說法是「惡意抹黑」。

TikTok捲入美中兩國之間日益加劇的爭議，因這家由中國人經營的企業被控是北京的間諜工具，TikTok則予以否認。

法新社引述彭博（Bloomberg News）的消息報導，川普今天接受電視訪問被問到是否可能禁止TikTok時，他說：「這是我們正在考慮的事情。這是一件大事，你看，關於這疫情中國做了甚麼，中國對美國以及整個世界所做的事情真可恥。」

報導指出，川普並未說明細節，只告訴美國電視台Gray TV，這是他考慮對付中國許多選項的其中之一。

而中國外交部發言人趙立堅表示：「美方個別政客的言論完全是無中生有，惡意抹黑。」

川普透露可能禁止TikTok的前一天，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，基於間諜刺探的顧慮，美國政府考慮禁止中國的手機應用程式，包括TikTok。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，TikTok在美國與其他西方國家爆紅，成為中國第一個取得其他國家廣大客群的社群媒體平台。

行動應用分析公司Sensor Tower數據顯示，今年頭3個月TikTok下載量達3億1500萬次，是史上單一季度下載量最高的應用程式。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP