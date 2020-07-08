海外維吾爾人狀告ICC 控中國種族滅絕違反人道罪

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（法新社海牙7日電） 中國境外維吾爾族團體今天敦促國際刑事法院（ICC），調查中國涉及種族滅絕和違反人道罪等罪行，並向國際刑事法院提交一大疊文件，作為中國侵害人權的證據。

交給海牙國際刑事法院檢察官的文件，指控中國將超過100萬維吾爾人及其他少數民族穆斯林關在再教育營，並強制婦女絕育。

不過，中國反駁稱，那些強制絕育指控毫無根據，並稱位於西北部新疆地區的設施是職業訓練中心，目的是讓人們避開恐怖主義。

東突厥斯坦流亡政府總理胡達亞爾（Salih Hudayar）在一場線上記者會表示：「今天對我們來說是非常有歷史意義的一天。」

雖然中國並非國際刑事法院成員國，但這些維吾爾人的代表律師說，法院可依調查中的緬甸洛興雅穆斯林受虐案為範例來處理此案。

緬甸同樣不是國際刑事法院成員國，不過，國際刑事法院法官2018年裁決，洛興雅調查得以持續進行，因為緬甸的情況影響到鄰近的孟加拉，而孟加拉是國際刑事法院成員國。

代表這些維吾爾人的人權律師狄克森（Rodney Dixon）表示，向法院提交的文件顯示，中國採取嚴厲鎮壓手段已超過10年之久，包括拘禁超過100萬人、謀殺、強制消失、凌虐以及強制絕育和生育控制等。

控訴文件把維吾爾人受虐歸咎於中國高層領導人物，包括中國國家主席習近平在內。

狄克森表示，國際刑事法院檢察官去年開始處理緬甸洛興雅案後，為國際刑事法院得以行使管轄權展現明確道路。

根據這些維吾爾族團體提交的文件，他們的案子可能會成案，因為包括強制遣返回中國等罪行發生在塔吉克及柬埔寨，兩者都是國際刑事法院成員國。

© 2020 AFP