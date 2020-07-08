澳洲滑雪名將普林溺水身亡 享年32歲

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（法新社雪梨8日電） 澳洲奧林匹克委員會高層證實，曾兩度拿下世界單板滑雪錦標賽金牌的澳洲名將普林（Alex Pullin），今天在澳洲海岸潛水捕魚卻不幸溺水身亡，享年32歲。

澳洲當地媒體報導，曾擔任2014索契冬季奧運澳洲代表團掌旗官的普林，今天在昆士蘭州（Queensland）黃金海岸（Gold Coast）棕櫚灘（Palm Beach）一帶潛水捕魚，卻被人發現倒在海底失去意識，經醫護人員搶救後仍回天乏術。

澳洲奧林匹克委員會（Australian Olympic Committee）副主席切斯特曼（Ian Chesterman）表示：「對我們所有人來說，這是非常痛心的一天。」

切斯特曼還說：「普林是冠軍好手，也是個優秀運動員。他擁有的超凡魅力造就他成為天生領袖。」

「他總是願意花時間在這個國家推廣冬季運動，因為他對自己從事的運動充滿熱情。他的熱忱具有感染力，對於奧運的影響也不容小覷。」

普林曾在2011年、2013年兩度贏得世界單板滑雪錦標賽男子障礙追逐賽金牌，他還參加過3次冬奧，但都無緣奪牌，最佳成績是2018年平昌冬奧單板滑雪男子障礙追逐賽第6名。

© 2020 AFP