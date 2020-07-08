疫情影響 非洲恐增5000萬人陷赤貧

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（法新社象牙海岸阿必尚7日電） 非洲開發銀行（AfDB）今天表示，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）對經濟造成衝擊，非洲可能增加近5000萬人陷入赤貧。

世界銀行制定的國際貧窮線標準為人均每天收入低於1.90美元，AfDB「非洲經濟展望」（African Economic Outlook）報告原本就預估，今年非洲大陸約1/3人口，即約4億2500萬人會生活在貧窮線下，並推測未來情況可能持續惡化。

據法新社今日統計，非洲累計50萬例確診、1萬1700人病故，受疫情影響程度低，僅高於大洋洲。

然而，公衛危機與因應的封鎖措施奪走了許多工作機會，重創非洲大陸的收入與經濟。AfDB報告指出，今明兩年至少又有2820萬非洲人會陷入赤貧，最慘則可能高達4920萬人。

AfDB預期非洲將面臨經濟大衰退，預測今年國內生產毛額（GDP）萎縮1.7%至3.4%，流失2460萬至3000萬工作機會。非洲人口最多的奈及利亞將受創最深，由於油價暴跌加重疫情對經濟的衝擊，估計2億人口中又有850萬至1150萬人今年會陷入赤貧。

剛果民主共和國9000萬人口中，現有72%生活在貧窮線下，數據推估會增加270萬至340萬人。

國際貨幣基金（IMF）6月下旬預估，撒哈拉以南非洲的GDP可能萎縮3.2%，人均收入降回2010年時水平。

© 2020 AFP