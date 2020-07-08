英國將公布重建計畫 投資基礎建設拚經濟

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（法新社倫敦8日電） 英國今天將公布重啟經濟的小型預算計畫，希望大筆基礎建設投資案可協助英國擺脫冠狀病毒疫情危機。

英國首相強生（Boris Johnson）為學校、平價住宅與道路維修和公共交通提出「基礎建設改革」，矢言「建設、建設、建設」。

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）將在格林威治時間11時30分（台灣時間8日晚間7時30分）公布支出計畫，其中已撥出30億英鎊（約新台幣1110億元）用於綠色投資。

蘇納克將向家庭提供20億英鎊的補助，以安裝隔熱建材，讓住家更有效地利用能源。英國政府將提供10億英鎊用在公共部門建築，包括醫院等。

英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡病例累計超過4萬4000例，為歐洲國家中最多，為英國政府處理危機添加壓力。

蘇納克今天說：「隨着英國從疫情中復蘇，我們的要務是竭盡所能的支持和保護全國民眾的生計。」

他說：「我們的綠色住宅補助不只可提高住家能源使用效率，藉此減少家庭帳單費用，還可創造數以千計的綠能就業機會，重啟我們的經濟，支持技術熟練的技工，他們已經準備好復工。」

這項計畫也是英國長久以來承諾解決氣候變遷，在2050年前把碳排放降至凈零的規畫之一。

此外，蘇納克也可能宣布將調降印花稅，以提振房地產市場的計畫。

不過，外界預期蘇納克不會改變英國的緊急工作保留計畫，也就是無薪假計畫。根據這項計畫，英國政府針對遭僱主放無薪假的員工支付最高80%薪水。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP