FBI局長：中國在美國選舉暗助偏好人選

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（法新社華盛頓7日電） 美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）今天說，中國展開廣泛的情報行動，造成前所未見的經濟衝擊，並在美國大選暗助其偏好的人選。

FBI局長瑞伊沒有說明中國支持總統川普或他的對手民主黨准總統候選人拜登（Joe Biden），兩人都曾嚴詞批評北京當局。

瑞伊在哈德遜研究所（Hudson Institute）演講時指出：「中國的惡意外國勢力行為，是一天24小時、一周7天、一年365天全程鎖定我們的政策與立場。」

他說：「因此，這不是針對選舉的威脅，這真的比較像是全年、無時無刻的威脅。不過，這肯定已對選舉產生影響，他們肯定有偏好的人選。」

瑞伊的演講主要聚焦於中國遭控的經濟間諜活動。他說，中國的經濟間諜案例過去10年增加了1300%。

瑞伊說：「中國的竊盜案規模之大，已成為人類史上最大宗的財富轉移案之一，而受害者是美國人。」

他說：「如果你是美國成人，中國很可能已經竊取你的個資。」他指的是美國消費者信用報告機構易速傳真公司（Equifax）2017年的大規模個資外泄案。

瑞伊說，在FBI目前進行的5000起反情報案例中，中國佔了近一半。

他說：「FBI現在接到的案件之多，大約每10個小時就會展開一個與中國相關的新反情報案。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP