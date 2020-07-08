NBA總裁重申 疫情若蔓延將二度停賽

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（法新社洛杉磯7日電） 2019冠狀病毒疾病延燒，NBA總裁席佛（Adam Silver）今天重申，那可能戳破聯盟設下的安全「泡泡」，導致球季第二度停賽。

席佛表示，他完全能夠料想，部分聚集在奧蘭多，為複賽準備的球員篩檢2019冠狀病毒疾病（COVID-19）會呈陽性反應，尤其是首先從主場所在地前往奧蘭多的球隊。

但他說，球員經過隔離程序後出現的新疫情，可能更具破壞力。

席佛在財星雜誌（Fortune）的健康腦力激蕩（Brainstorm Health）會議上說：「當然，如果在我們的基地發生任何形式的嚴重蔓延，我們將被迫再次停賽。」

「如果一旦有球員經歷我們的隔離期，之後的篩檢結果卻呈陽性反應，我們會知道，我們的『泡泡』破了洞，那將很令人擔心。」

美國職籃NBA在猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）確診後，於3月11日起停賽。

複賽預定7月30日展開，聯盟全部30支球隊中有22隊能夠參賽，他們將爭取16張季後賽門票，季後賽則預定8月17日開打。

複賽將全部在奧蘭多迪士尼世界（ Walt Disney World）的ESPN體育大世界園區（ESPN Wide World of Sports Complex）進行，所有球員都將待在那個隔離的地點，也就是俗稱的「泡泡」中。

儘管佛羅里達州的確診病例增加，席佛仍希望為球員和NBA人員打造安全的基地，因此將會有病毒篩檢、接觸史追蹤等措施。

© 2020 AFP