中國709大抓捕5周年 歐盟呼籲釋放維權人士

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（法新社布魯塞爾8日電） 在中國「709大抓捕」事件發生5周年的今天，歐洲聯盟敦促北京當局釋放數百名人權律師與維權人士。

在與北京關係演變相形複雜之際，歐盟全力凸顯「在中國人權和政治權惡化的情況」，包括教授在批評中國國家主席習近平處理疫情不當後遭到拘禁。

5年前，許多人權律師和維權人士在中國鎮壓行動中被捕入獄；歐盟今天的聲明指出，希望中國針對任意拘留與虐待囚犯等情事展開調查。

2015年5月，中國民眾徐純合因不明原因在黑龍江慶安火車站被攔截，混亂中遭警察開槍射殺。當地警方事後拘留20多名到場聲援的民眾及律師，引發660名律師連署抗議。官方隨後於同年7月9日起在境內展開連串逮捕自由派律師及維權人士的行動，外界稱為「709事件」。

歐盟聲明說：「在709大抓捕事件前後，所有遭中國當局拘禁或迫害的律師與法律維權人士，諸如余文生、李昱函與戈覺平等人，歐盟也希望當局立即、無條件釋放他們，其行動或工作不應受任何限制。」

美國昨天也呼籲中國當局釋放清華大學教授許章潤，他是少數勇於公開批評習近平的人士。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP