人類大陸擴張史 專家找到新證據

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（法新社巴黎8日電） 科學家今天指出，美洲原住民與玻里尼西亞人大約在西元1200年曾跨越遼闊的太平洋並交融，在現今居民的DNA里，留下他們曾交流的不容置疑證據。

來自當今哥倫比亞或厄瓜多的人們是否漂流了數千公里，抵達位於太平洋中央的小島，或者是否善於航海的玻里尼西亞人頂風航行至南美洲然後返回，至今仍是個謎。

但刊登在國際期刊「自然」（Nature）的研究報告指出，可以確定的是，這交融發生在歐洲人抵達兩地之一的數百年前，並於散居在法屬玻里尼西亞人們的DNA里，留下了美洲新大陸的特徵遺跡。

為尋找可能的共同點，研究人員搜集分布在中南美洲太平洋海岸的15個美洲原住民族群與17個玻里尼西亞島嶼的遺傳資料，總計共超過800人。

傳統統計方法和新的「大數據」機器學習技術都證實，與哥倫比亞與厄瓜多原住民族群的匹配完全吻合。

遺傳資料也透露相遇的年代，發生在西元1200年，約莫是成吉思汗入侵中國與十字軍東征攻陷君士坦丁堡時期。

針對大洋洲島嶼住民與美洲原住民在中世紀期間是否曾相遇，以及倘若他們相遇了，這接觸是如何展開，考古學家與歷史學家數十年來一直爭論不休。

報告資深作者、墨西哥生物多樣性基因組學國家實驗室（Mexico's National Laboratory of Genomics for biodiversity）首席研究員莫雷諾-艾斯特拉達（Andreas Moreno-Estrada）表示：「這些發現改變了我們對人類在大陸擴張史上最不為人知篇章之一的理解。」

在此之前，番薯可能是前美洲原住民與玻里尼西亞人文化交會的最有力證據。

報告第一作者、美國史丹佛大學（Stanford University）博士後研究員約安尼季斯（Alexander Ioannidis）表示：「對於美洲原住民而言，番薯原產於美洲，然而在歐洲人接觸前，番薯也生長在數千英里外的島嶼上。」（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

© 2020 AFP