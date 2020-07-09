俄欲廢除敘利亞人道運輸過境點 安理會表決未成

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（法新社紐約聯合國總部8日電） 俄羅斯今天試圖在聯合國安全理事會把土耳其到敘利亞的救援物資跨境運輸關卡減到僅剩一個，最後未成功。美國駐聯合國大使克拉夫特說，這是「善惡是非」之爭。

敘利亞戰禍頻仍，聯合國安理會允許從土耳其邊境的兩個關卡「和平門」（Bab al-Salam）和「風之門」（Bab al-Hawa）分別運輸救援物資到敘利亞的阿勒坡（Aleppo）地區和伊德利布（Idlib）地區。兩個關卡的通行效期將於10日到期。

俄羅斯提出的草案，是想廢除和平門這個關卡，並把風之門的通行效期限縮為6個月。

要通過此案，俄羅斯須在安理會15個成員國之中取得9票支持，且美、英、中、法等常任理事國都不反對。但這項提案最後僅獲4票支持，外交人員透露，投贊成票的是俄羅斯、中國、越南及南非。

有7國反對俄羅斯的提案，包括美、英、法、德、比利時、愛沙尼亞和多明尼加共和國；4國棄權，分別是突尼西亞、尼日、印尼和加勒比海國家聖文森及格瑞那丁。

克拉夫特（Kelly Craft）接受法新社訪問時說，美國反對任何刪減關卡或通行效期的提案，「我們知道正確的做法是維持開放兩個西北部關卡，以儘可能觸及急需人道援助的敘利亞人」。

她認為，只開放一個關卡，會讓阿勒坡北邊130萬居民斷絕救援物資。她還提到，德國和比利時正起草新提案，要在10日前延長關卡效期。

消息人士透露，德國和比利時可能會同意把延長一年效期縮短為6個月，希望俄羅斯妥協。

© 2020 AFP