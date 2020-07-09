專家：TikTok退出香港市場 與抖音共創雙贏

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（法新社香港9日電） 短影音平台TikTok決定退出香港市場，專家認為此商業行動相當明智，雖無法完全洗刷與中國政府掛鉤的標籤，但可避開具爭議隱私問題，並由姊妹APP抖音接手香港市場，創造雙贏。

法新社報導，臉書（Facebook）、推特（Twitter）及其他美國科技巨擘冒着激怒中國政府的風險，拒絕向香港當局提供用戶資料，中資持有的TikTok也為營造秉持道德原則形象，宣布退出該地區市場。

此舉源於中國全國人大常委會上周通過港區國安法，這項法律意在鎮壓民主運動，賦予警方進行網路審查的新權力。

美國賓州巴克內爾大學（Bucknell University）政治學教授朱志群（Zhiqun Zhu）告訴法新社，TikTok退出香港市場的部分原因是想藉此擺脫「受中國控制且向中國政府提供資料的標籤」。

不過，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）在中國大陸境內也有名為「抖音」的類似應用程式，確實將用戶資料提供給中國政府。

抖音雖然沒有在香港正式上架，但字節跳動想必會相當樂於接手香港700萬人口市場。字節跳動發言人告訴法新社，雖然公司尚無計畫讓抖音在香港正式上架，但抖音目前已有來自香港的用戶，他們是在中國大陸下載APP。

科技專家薩格曼（Elliott Zaagman）表示，TikTok退出香港市場，可專註投入越來越有賺頭的美國市場，而且只需讓出一點點陣地給它的姊妹APP，「這是一種雙贏」。

根據位於美國的市場研究機構SensorTower，TikTok與抖音都在全世界人氣最高的APP之列，擁有超過22億下載數。

© 2020 AFP