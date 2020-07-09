性侵入獄政客母喪 文在寅送花圈弔唁挨批

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（法新社首爾9日電） 因涉性侵女秘書而遭判刑的前忠清南道知事安熙正遭遇母喪，韓國總統文在寅等許多政治人物送花圈弔唁，但此舉讓曾在選戰中承諾會成為「兩性平權領導人」的文在寅面臨批評聲浪。

法新社報導，安熙正母親的喪禮本周舉行，文在寅等數十名資深政治人物都送上弔唁花圈，這些政治人物包括執政黨及在野黨人士，但大多是文在寅所屬的共同民主黨人士，且大多為男性。

安熙正因涉嫌性侵金姓女秘書遭判有期徒刑3年6個月，日前獲准暫時出獄參加母親喪禮，喪禮當天有許多政壇大老到場致意，包括現任國務總理丁世均、前總理李洛淵、民主黨黨魁李海瓚。

安熙正允許媒體進場採訪，媒體拍攝到的照片中可以看到一個大型白色花圈被放在主位，名牌上印着韓國總統府青瓦台的圖徽及文在寅的名字。

女性維權團體與進步派政治人物對此猛烈批評，認為這種行為證明了政府體制的傳統心態，並釋出「性犯罪可被忽視」的訊息。

評論家崔文善（譯音）在韓國日報寫道：「一名總統傳達的所有訊息都代表政府的行動，包括弔唁。」她也說，當文在寅送出了花，「對韓國女性來說，就沒有總統了」。

在野黨正義黨發言人趙惠珉（譯音）也表示，安熙正性侵案受害者的「人生仍因為接連而來的羞辱痛苦掙紮」；她也說，「一個政治人物傳達的訊息或行為，明顯不是個人行為，而具有公共性質」，「我們無法不去問他們的行為代表什麼意義」。

對此，總統辦公室今天回應，他們是在「充分探討狀況」後，決定送花圈弔唁。

安熙正在2017年民主黨內總統候選人提名中輸給文在寅，一度被視為下屆總統熱門人選，但在去年爆出多次利用職權性侵金姓女秘書醜聞，聲望跌至谷底並鋃鐺入獄。

© 2020 AFP