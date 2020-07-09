擊敗執政黨當選 俄羅斯邊疆區首長涉嫌謀殺被捕

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（法新社莫斯科9日電） 俄羅斯調查人員今天以涉嫌謀殺，逮捕哈巴羅夫斯克邊疆區（Khabarovsk）首長弗格。弗格在2018年擊敗執政黨候選人當選邊疆區首長，讓俄羅斯總統蒲亭所屬執政黨相當尷尬。

調查人員說，弗格（Sergei Furgal）涉嫌參與發生在2004年到2005年俄羅斯遠東地區犯罪事件。

調查重大犯罪的調查委員會發表聲明說，現年50歲的弗格涉嫌擔任「鎖定一些企業家的謀殺和謀殺未遂案籌畫者」。

俄羅斯電視台報導，聯邦安全局（FSB）安全部門參與逮捕弗格行動。

俄國小報共青團真理報（Komsomolskaya Pravda）報導，本案涉及兩起謀殺案和一起謀殺未遂案，其中一起謀殺案的受害者就是弗格以前的生意夥伴。

報導稱，調查人員還逮捕其他4名涉案者，他們目前被羈押。

國營新聞節目顯示，一群身穿迷彩服、戴面罩的執法官員，把弗格從一輛停在車道上運動休旅車的後座拉出來。

弗格2018年代表民族主義派自由民主黨（LDPR）參選區長，囊括70%選票，一舉擊敗執政黨現任區長，這對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）所屬的執政黨來說是一個尷尬結果。

© 2020 AFP