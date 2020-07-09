歡樂合唱團娜婭里維拉失蹤 疑似溺斃湖中

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（法新社洛杉磯8日電） 美國警方表示，熱門音樂喜劇影集「歡樂合唱團」（Glee）演員娜婭里維拉（Naya Rivera）與4歲兒子出遊驚傳失蹤，疑似溺斃加州湖中。

文杜拉郡警長辦公室（Ventura County Sheriff's Office）今晚確認娜婭里維拉失蹤，先前已派出潛水警隊尋人，後來礙於天色太黑而無法進行搜救任務，承諾明早「天一亮」馬上繼續。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，文杜拉郡警察局警長布蕭（Eric Buschow）說，33歲的娜婭里維拉帶着4歲兒子於當地時間下午1時左右租借一艘船，大約3小時後，兒子獨自在船上睡覺被人發現，所幸毫髮無傷。

她的兒子告訴調查人員，兩人本來在游泳，但是媽媽一直沒有回到船上。布蕭說：「船上還有一件成人救生衣。」

娜婭里維拉在「歡樂合唱團」飾演啦啦隊員羅培茲（Santana Lopez）走紅，與演員前夫萊恩多爾希（Ryan Dorsey）育有一子，婚後4年已於2018年離婚。

該劇迄今至少已有兩人過世，包括在劇中飾演壞小子的馬克薩林（Mark Saling）2018年上吊自殺身亡；以及主角柯瑞蒙堤斯（Cory Monteith）2013年因服藥過量，倒斃於溫哥華酒店房中。（實習編譯：王婉茜/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP