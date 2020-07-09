疫情陰影下會面 美墨領袖讚許兩國關係重要

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（法新社華盛頓8日電） 在冠狀病毒疫情和美國總統川普過去對南方鄰國墨西哥的輕蔑言論陰影下，墨國總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）今天抵達白宮與川普舉行會談。

法新社報導，美墨領袖在白宮橢圓形辦公室會面，川普讚許兩國關係「重要」，而羅培茲歐布拉多這位左派民粹主義者同樣採取溫和口吻。

川普表示：「美國和墨西哥之間的關係從未如現在這樣親近。」這位準備競選連任的美國總統曾誓言興建美墨高牆，以防堵「強暴犯」和「犯罪者」。

川普告訴羅培茲歐布拉多：「我們當初能勝選，是因為我們承諾打擊貪腐、將權力交還給人民，並以國家利益為優先。」川普說：「我做到，你也做到了。」

羅培茲歐布拉多感謝川普的「體諒」，並向這位美國總統表示：「你不曾把我們如殖民地般對待。」

「相反地，你尊重我們為一獨立國家。這是為何我來到這裡：向美國人民表達他們的總統對我們的友好和尊重。」

此外，羅培茲歐布拉多也感謝川普在貿易上的幫助，以及對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）提供醫療設備等援助。

美墨領袖這次會面是慶祝「美墨加貿易協定」（USMCA）生效。USMCA是「北美自由貿易協定」（NAFTA）的修正繼承版，川普曾稱NAFTA扼殺美國勞工階級的工作機會。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）這次婉拒前往華盛頓，未能讓這次會面成為美加墨3國領袖高峰會。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP