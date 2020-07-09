華為籲英國勿輕率封殺5G

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（法新社倫敦8日電） 中國電信巨擘華為（Huawei）今天敦促英國，不要因為美國制裁華為，就倉促排除華為參與英國5G網路建設，因為這樣的決定將付出龐大代價。

英國首相強生（Boris Johnson）收到安全機構重新評估華為長期安全性的報告之後，華為對英國做出上述呼籲。

美國對華為祭出新制裁，阻止美國5G網路核心的晶片與半導體商對華為供貨，這讓華為可能得從原本有信譽的美國供應商，轉向安全性無法獲得英國安全機構保證的替代選擇，英國因而重新評估與華為的合作。

強生政府允許華為，在不涉及處理個資「核心」要件的條件下參與英國5G網路建設，參與程度最高35%。

美國的制裁將在9月生效。

華為副總裁張國威表示，這項制裁的長期影響必須花上數個月才能充分了解，「我們呼籲英國政府再等一段時間」。

「我們談的是長期影響，這需要時間來看，得幾個月才能了解。」

張國威指出，排除華為參與5G的任何決定，都可能讓英國5G建設進度延遲18個月。他估計，兩年的延宕將使英國經濟損失290億英鎊（約新台幣1.06兆元）。

「這個決定將影響英國數位政策和數位經濟的未來…非常重要。」

© 2020 AFP