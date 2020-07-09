7大漢壓死他 美又傳非裔遭壓制喪命

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（法新社華盛頓8日電） 美國反種族歧視示威持續延燒之際，密西根州少年觀護所傳出非裔青少年被中心人員壓制窒息失去知覺，送醫後不治事件。事發影片被放上網後瘋傳，再度引爆民眾憤慨。

16歲少年佛瑞德里克斯（Cornelius Fredericks）4月底在密州卡拉馬朱（Kalamazoo）青年住宿治療中心「湖畔學院」（Lakeside Academy）的餐廳內朝另一名少年丟三明治，中心人員隨即將他制伏並壓制在地。5月1日，也就是事發後第2天，佛瑞德里克斯不治身亡。

從監視攝影機拍下的影片可以看到，佛瑞德里克斯朝人丟三明治之後，被多名男子利用體重製伏，接着被壓制在地。

10分鐘後，佛瑞德里克斯似乎失去知覺，中心人員隨即施行人工心肺復蘇術（CPR）後呼叫醫療服務。

佛瑞德里克斯之死，讓人想起手無寸鐵的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日遭明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）員警逮捕後壓頸致死事件。佛洛伊德被壓頸致死的過程也被人拍下，影片在社群媒體流傳後引爆怒火，反種族歧視和警察執法殘暴的示威抗議活動也因此爆發。

佛瑞德里克斯家族委任律師費格（Geoffrey Fieger）昨天公開影片時表示，佛瑞德里克斯之死的「駭人影片」凸顯湖畔學院的「恐懼與虐待文化」。他說，在湖畔學院，「窒息是常見作法...這是一種懲罰形式」。

費格說，佛瑞德里克斯「4月29日因為丟三明治的罪被處死」，這7名把他壓制在地的工作人員「讓他缺氧，他的腦部承受不可逆的損傷」。

兩名指導員和一名護理師被控過失殺人與虐待兒童。

費格6月間對涉案人員以及經營湖畔學院的民營公司Sequel Youth and Family Services提出民事訴訟。這家公司與密州政府簽有合約。

費格在訴狀中寫道：「柯尼利亞斯（佛瑞德里克斯的名字）大叫『我不能呼吸』，還不足以讓工作人員停止這種過分的壓制。」

「過度動用壓制以及不考量柯尼利亞斯性命，和佛洛伊德之死相對照，就會看到讓人毛骨悚然的相似之處。」

© 2020 AFP