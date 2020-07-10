全球冠狀病毒疫情逾1228萬例確診 超過55萬死

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（法新社巴黎10日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間10日11時（台灣10日晚間7時），全球至少55萬5036人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ），確診病例逾1228萬9840例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，其中至少656萬5600人被認為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或嚴重病例。

美國是疫情最嚴重國家，累計13萬3291人病故、311萬8168人確診，至少96萬9111人被宣告已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（6萬9184人喪生、175 萬5779人染疫）、英國（4萬4602人喪生、28萬7621人染疫）、義大利（3萬4926人喪生、24萬2363人染疫）及墨西哥（3萬3526人喪生、28萬2283人染疫）。

中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬3585例確診、4634人不治，目前有7萬8609人已康復。

從區域來看，歐洲累計20萬1523死、279萬5751例確診；美國和加拿大累計14萬2074死、322萬4911例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計13萬8136死、318萬1209例確診。

亞洲累計4萬1368死、165萬4407例確診；中東地區累計1萬9403死、88萬1789例確診；非洲累計1萬2397死、54萬845例確診；大洋洲累計135死、1萬929例確診。（譯者：陳家倫/核稿：陳彥鈞）

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