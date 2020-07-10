因疫情大流行提前獲釋 川普前私人律師再遭監禁

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（法新社紐約9日電） 美國總統川普的前私人律師柯恩（Michael Cohen）先前因2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大流行，而在服刑還不滿一年時提前出獄；他的律師說，柯恩今天再度遭監禁。

為避免讓受刑人暴露於疫情在監獄中擴散的風險，柯恩5月從聯邦監獄獲釋。兩名熟知內情的消息人士當時匿名表示，柯恩剩餘的刑期將在家監禁；他預定2021年11月刑滿。

現年53歲的柯恩因安排支付封口費給宣稱曾與川普發生性關係的成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）和前花花公子女郎麥道高（Karen McDougal）、金融犯罪並對國會說謊，遭判處3年徒刑，已服刑近一年。

曾表態願為川普「擋子彈」的柯恩後來對川普炮火全開，並與民主黨領導的國會調查合作。川普大罵柯恩是「叛徒」，柯恩入獄前則不忘對前老闆補上一刀，在前往聯邦監獄報到前暗批川普「仇外、不公、說謊」。

聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）發言人今天告訴法新社：「柯恩今天因拒絕在家監禁的條件，而被送回聯邦監獄。」

一周前，「紐約郵報」刊出一張照片，內容是柯恩在曼哈頓一家餐廳外享用餐點。

不過，柯恩的朋友兼法律顧問戴維斯（Lanny Davis）推測，柯恩之所以再度遭監禁，可能是因為他計畫在未來幾個月內出版內容與川普有關的新書。

他說，柯恩起初拒絕同意在家監禁的條款，因為這將使他無法向媒體發言或出版回憶錄。

戴維斯說，柯恩後來受到要將他送回監獄的威脅而改變心意，卻仍再度遭監禁。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP