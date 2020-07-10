巴西總統確診後臉書直播 贊羥氯奎寧療效

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（法新社巴西利亞9日電） 確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的巴西總統波索納洛今天在臉書直播中說，自己身體狀況「非常好」，他並再度提倡用爭議性藥物羥氯奎寧來治療COVID-19。

65歲的波索納洛（Jair Bolsonaro）在總統官邸進行的每周例行臉書（Facebook）直播中，看來氣色良好，但身旁未見平常陪同直播的部長或高階官員和手語翻譯人員。他在7日宣布自己染疫。

極右派的波索納洛從疫情爆發一開始，就不把病毒嚴重性當一回事，還批評地方政府實施的防疫限制措施。

波索納洛今天表示，他上周末感覺身體不太舒服後，就開始每天服用一顆羥氯奎寧藥丸。

羥氯奎寧原本用來實驗治療瘧疾，但如今在很多國家被推廣用於治療COVID-19。然而，這類用藥的療效尚未獲得正式證明，全球科學界也對這類療法意見分歧。

波索納洛在直播中說：「我很清楚告訴你們，我服用羥氯奎寧，而且它有效。感謝老天，我現在身體很好。那些批評它的人，至少也提出一個替代療法。」

儘管如此，波索納洛仍否認他在替「羥氯奎寧做宣傳」。（實習編譯：沈�s榕/核稿：張正芊）

© 2020 AFP