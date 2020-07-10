拜登拚經濟 要砸7000億美元買美貨創500萬就業機會

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（法新社紐約9日電） 可望成為美國民主黨總統候選人的前副總統拜登今天承諾將提撥7000億美元購買美國制產品及投入工業研究，他表示，此舉將讓至少500萬人在疫情導致工作機會流失的時期獲得收入。

拜登（Joe Biden）在賓州東北部離兒時家鄉不遠處發表演說，概述相關計畫時表示，「我將聚焦於勞工家庭：我出身史克蘭頓（Scranton）的中產家庭，而不是富裕的投資階層。」「他們不需要我，但勞工家庭需要。」

美國如今正致力重啟因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）陸續停擺的經濟活動，拜登承諾將挹注巨資，帶領美國邁向復蘇之路。勞工部今天公布的資料顯示，在6月第3周有3290萬人領取失業救濟金。

拜登今天提出的經濟政策，是名為「建構更好未來」（Build Back Better）的大型經濟計畫之一，其他方案包括打造潔凈能源經濟、支持兒童和長者照護與推動種族平等，挑戰總統川普的「美國優先」政策。

他提出的援助製造業與創新計畫，目的在於尋回在疫情期間流失的就業機會，並藉由投資美國制商品、加強技術研發及削減外國供應鏈等方式，製造超過500萬個新的工作機會。

這項多管齊下的計畫也收緊了「購買美國貨」（Buy America）準則，拜登主張推出新的稅收規則，包括將美國企業稅率從21%提高到28%，並支持擴大工會影響力，授予美國工人更多權力。

拜登訪視史克蘭頓郊區一座擁有101年歷史的工廠後說：「我的計畫就是建構更好的未來。」

拜登說，目標是在諸如電池技術、人工智慧、生物科技和潔凈能源等新產業「提高美國競爭優勢」。「那是未來（趨勢）。」

拜登在長期為民主黨大本營的拉卡瓦納郡（Lackawanna County）待了一天，他在離開前造訪了位於史克蘭頓的兒時家鄉，和現任屋主打聲招呼。他說：「既然回到史克蘭頓，就不能不回趟老家。」

© 2020 AFP