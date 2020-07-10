擊敗兩對手 愛爾蘭財長當選歐元集團主席

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（法新社布魯塞爾9日電） 由歐元區19國財長組成的歐元集團今天宣布，已選出愛爾蘭財政部長杜諾荷（Paschal Donohoe）擔任新任主席，帶領歐元區脫離數十年來最嚴重的經濟衰退。

現任主席、葡萄牙財長沈德諾（Mario Centeno）推文說：「恭喜歐元集團新任主席。」

杜諾荷將於今年7月13日就職，任期兩年半至2022年年底。

杜諾荷在兩輪投票後擊敗西班牙經濟部長卡爾維諾（Nadia Calvino）和盧森堡財長葛梅格納（Pierre Gramegna），拿下至少10票，不過最終結果尚未公布。

杜諾荷將在任期中，監督一項大規模歐盟復蘇計畫。歐盟內部在經濟財政政策上呈現南北分裂的局面，這項計畫目前仍在協商階段。

歐元區經濟今年將萎縮創紀錄的8.7%，也可能出現大規模失業和其他嚴重後果。

杜諾荷在聲明中說：「在整個歐盟，我們的公民都期望我們提供必要的領導。」

他說：「作為主席，我將尋求在歐元區所有成員國之間建立橋樑，並與所有成員國積極交流。」

外界普遍認為歐元區單一貨幣需要改革，現年45歲的杜諾荷也將負責重啟停滯不前的相關計畫。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）

© 2020 AFP