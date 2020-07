杜魯道疑未利益迴避 又傳家人收爭議慈善組織酬勞

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社蒙特婁9日電) 加拿大總理杜魯道因與他關係密切的慈善組織「我們慈善」(WE Charity)獲得政府合約,而正遭到倫理調查。加國媒體今天又披露,這個組織付費給杜魯道家人出席活動演講。

加拿大廣播公司(CBC)在官方網站報導,「我們慈善」於2016至2020年間共支付25萬加元(約新台幣543萬元)給杜魯道(Justin Trudeau)的母親瑪格麗特(Margaret),作為她在28場活動中演講的酬勞。

報導指出,這似乎與「我們慈善」先前宣稱「從未支付任何酬勞」給瑪格麗特的說法相抵觸。

報導還說,「我們慈善」也付了3萬2000加元(約新台幣70萬元)給杜魯道的胞弟亞歷山大(Alexandre),請他參加8場活動。

報導並表示,加拿大總理辦公室已證實,杜魯道的妻子蘇菲(Sophie)曾於2012年因參加「我們慈善」的活動而獲得1500加元(約新台幣3萬3000元)報酬,當時杜魯道尚未接任自由黨(Liberal Party)黨魁。

加拿大「利益衝突與倫理專員辦公室」(Office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner)3日表示,「我們慈善」6月底獲得聯邦政府合約,負責管理規模達9億加元(約新台幣195億元)的援助計畫後,他們已對杜魯道展開調查。「我們慈善」同一天已表明將解約。

這項計畫提供在2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情期間,在非營利組織從事志工且符合條件的學生獎學金,每人最高可獲得5000加元(約新台幣11萬元)。(譯者:李晉緯/核稿:張正芊)

© 2020 AFP