杜魯道疑未利益迴避 又傳家人收爭議慈善組織酬勞

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（法新社蒙特婁9日電） 加拿大總理杜魯道因與他關係密切的慈善組織「我們慈善」（WE Charity）獲得政府合約，而正遭到倫理調查。加國媒體今天又披露，這個組織付費給杜魯道家人出席活動演講。

加拿大廣播公司（CBC）在官方網站報導，「我們慈善」於2016至2020年間共支付25萬加元（約新台幣543萬元）給杜魯道（Justin Trudeau）的母親瑪格麗特（Margaret），作為她在28場活動中演講的酬勞。

報導指出，這似乎與「我們慈善」先前宣稱「從未支付任何酬勞」給瑪格麗特的說法相抵觸。

報導還說，「我們慈善」也付了3萬2000加元（約新台幣70萬元）給杜魯道的胞弟亞歷山大（Alexandre），請他參加8場活動。

報導並表示，加拿大總理辦公室已證實，杜魯道的妻子蘇菲（Sophie）曾於2012年因參加「我們慈善」的活動而獲得1500加元（約新台幣3萬3000元）報酬，當時杜魯道尚未接任自由黨（Liberal Party）黨魁。

加拿大「利益衝突與倫理專員辦公室」（Office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner）3日表示，「我們慈善」6月底獲得聯邦政府合約，負責管理規模達9億加元（約新台幣195億元）的援助計畫後，他們已對杜魯道展開調查。「我們慈善」同一天已表明將解約。

這項計畫提供在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，在非營利組織從事志工且符合條件的學生獎學金，每人最高可獲得5000加元（約新台幣11萬元）。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）

© 2020 AFP