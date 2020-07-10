美國最高法院裁定 川普不可豁免調查須交財務紀錄

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓9日電） 美國最高法院今天否決總統川普豁免刑事調查的要求，並裁定他的財務紀錄必須移交給紐約檢察官，這對川普不啻為一次打擊。

但最高法院在另一起獨立案件中，決定暫時不讓民主黨籍國會議員取得川普的稅務申報單和生意往來資料。

川普因這幾項裁定發表連串憤怒推文，但裁定實際上仍可能讓紐約房地產大亨出身的川普拖到11月總統大選後才交出報稅表單及其他財務文件。

民主黨籍的曼哈頓地方檢察官範斯（Cyrus Vance）試圖在川普的財務紀錄中尋找川普給成人片演員「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的封口費資料，這筆錢可能違反了競選財務法規。法院以7比2的表決結果，做出對川普不利的決定。

法院裁定川普的會計師必須交出紀錄，但也讓川普的律師有空間去質疑下級法院地方檢察官所發傳票的權限。

川普任命的兩名保守派大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）及卡瓦諾（Brett Kavanaugh），與首席大法官羅勃茲（John Roberts）及其他4名自由派大法官站在同一陣線，否決川普律師所提總統享有絕對豁免權的主張。

羅勃茲說：「200年前，最高法院一位傑出法官確立（原則），包括總統在內，沒有任何公民在刑事訴訟中被要求陳述時，能凌駕於出示證據的共同義務之上。我們今天再度確認這項原則。」

另一案是關於3個民主黨居多數的聯邦眾議院委員會提出要求，想取得川普的報稅單及其他紀錄，目前這項要求還處於暫緩執行狀態。

最高法院以7比2的表決結果把這項要求發回下級法院，並表示需要進一步審視立法權及行政權的分立原則。

© 2020 AFP