美聯邦政府將恢復執行死刑 歐盟強烈反對

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（法新社布魯塞爾10日電） 一名歐洲聯盟發言人今天說，美國聯邦政府在停止執行死刑17年後決定恢復死刑，歐盟對此表達「強烈反對」，敦促美國重新考慮這項決定，並取消預計下周起恢復執行的死刑。

美國聯邦政府約一年前決定恢復死刑的執行。美國聯邦政府上次執行死刑的時間是2003年。

美國法院6月批准使用致命的藥物「戊巴比妥」（pentobarbital），當局也已排定於7月及8月執行4起死刑。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）的發言人表示：「我們敦促美國政府重新考慮（這項決定），取消聯邦政府預計13日開始執行的死刑。」

發言人在聲明指出，美國聯邦政府決定恢復執行死刑，違反美國各州與世界各地廢除死刑的潮流，不論是透過法律或經由實際上的做法廢除死刑。

聲明表示，不論在什麼情況下，歐盟都堅決反對死刑；死刑不僅殘酷且不人道，也與不可剝奪的生命權互不相容。死刑不可逆，而且對犯罪行為並無有效嚇阻力。

在美國，多數刑事案件都由州法院審理，但仍有些案件會由聯邦檢察官處理，包括仇恨罪行、一些特別嚴重的罪行，或是發生在軍事設施及原住民保留地的案件。

過去45年來，聯邦政府只執行過3起死刑，包括2001年被處死的奧克拉荷馬市爆炸案主嫌麥克威（Timothy McVeigh）。這起發生於1995年的爆炸案造成168人死亡。

美國目前僅有少數的州仍執行死刑，大部分是美國南方的州。2019年共有22人被處決。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳政一）

© 2020 AFP