俄中於聯合國安理會投反對票 敘利亞援助行動中斷

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（法新社紐約聯合國總部10日電） 聯合國安全理事會今天未能就延續對敘利亞跨境人道援助一事取得共識，因為俄羅斯及中國投下反對票，其他成員國又否決俄方的提案。

由於安理會未能達成協議，2014年起實施至今的敘利亞跨境人道援助運輸許可將於今晚屆期失效。德國與比利時已在推動最終倡議，希望能在本周末表決。

德國駐聯合國大使霍斯根（Christoph Heusgen）說：「我們已準備好不眠不休地工作，也呼籲其他成員國想想敘利亞數百萬人民，他們正等着安理會決定他們的命運。」霍斯根是本月安理會輪值主席。

歐洲國家及美國希望維持土耳其邊境的兩個關卡，即通往敘利亞阿勒坡（Aleppo）地區的「和平門」（Bab al-Salam）和通往伊德利布（Idlib）地區的「風之門」（Bab al-Hawa）。

聯合國允許跨境運送救援物資給顛沛流離的敘利亞人，不須經過敘利亞政府同意。但俄中宣稱，此舉侵害敘利亞主權，且救援物資可逐步透過敘利亞當局輸送。

俄羅斯是敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）在國際上最親近的盟友。今年一月，俄羅斯成功把4個關卡刪掉兩個，並把開放通行效期從一年減至6個月。

安理會現有15個成員國。德國與比利時本周稍早的延長關卡開放效期提案獲得13國支持，但擁有否決權的常任理事國俄羅斯及中國予以反對，因為這兩國企圖通過對關卡限制更多的提案。

俄羅斯及中國本周第2度行使否決權；俄羅斯另提案，要把兩個關卡減至一個，僅開放風之門，為期一年；俄方宣稱，現有救援物資中，超過85%都從風之門輸送，所以大可關閉和平門。但這項提案僅有3國支持。

美、英、法、德、比利時等7國反對俄羅斯的提案、4國棄權。本周稍早，俄羅斯提出一項類似議案，也沒能過關。

慈善機構樂施會（Oxfam）曾示警，停止跨境人道援助，對數百萬敘利亞家庭來說將是「毀滅性打擊，他們全靠這些援助才有凈水、食物、醫療照護及棲身之處」。

對聯合國而言，儘可能開放更多的關卡至關重要，尤其考量到新型冠狀病毒疫情，敘利亞需要更多援助。

© 2020 AFP