孟加拉民眾憂心醫療水準　不敢去醫院徒留空病床

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（法新社達卡11日電） 儘管孟加拉疲於對抗不斷升溫的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，但專家和患者指出，許多民眾因為擔心醫院醫療水準而不敢就醫，導致數千張用以治療染疫患者的病床都是空的。

一名醫療慈善機構的人員向法新社表示，部分患者直言不諱地告訴醫護人員說：「他們寧可死在家中，也不願命喪醫院。」

孟加拉迄今累計確診數約有18萬例，且每天通報新增病例約3000例，染疫死亡總數截至10日來到2275人。但醫學專家指出，孟加拉的檢測能量很低，因此實際的疫情數據很可能高出許多。

孟加拉衛生部門承認，首都達卡（Dhaka）為染疫患者準備的6350張病床，其中約有4750張是空床。

甚至一處剛建好且擁有2000張病床的野戰醫院，只有收治約100名患者。

屬於疫情重災區的孟加拉第2大城市吉大港（Chittagong）當局說，目前專用醫院病床有一半是空的。

衛生部門解釋，這些病床之所以沒派上用場，是因為很多患者都在家治療。

衛生專家和患者則指出，民眾擔心公立醫院的醫療照護水準。

孟加拉衛生權利運動（Bangladesh Health Rights Movement）負責人馬布（Rashid E Mahbub）說道，民眾對公立醫院的負面看法，促使患者待在家中治療，且很少人能負擔起私立醫院的高昂費用，因此有許多染疫患者死在家裡。

在疫情爆發前，孟加拉醫院就已聲名狼藉，根據官方數據，去年逾50萬人次前往印度接受治療。比較有錢的人則會去泰國或新加坡做健康檢查，但受疫情衝擊，這些人已經無法出國。（譯者：陳家倫/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP