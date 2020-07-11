緬甸放寬養殖瀕危物種 恐刺激中國野生動物需求

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（法新社仰光11日電） 保育人士示警，緬甸近期突然修改規定，可能導致老虎、穿山甲等瀕危物種的商業養殖進一步刺激中國對稀有野生動物產品需求，並使緬甸近年打擊非法貿易的努力功虧一簣。

緬甸本就是野生動物非法走私重地，這類貿易主要是受中國需求而驅動，估計全球市場規模達200億美元。

今年6月，緬甸林業部悄悄放行私人動物園申請養殖90種物種的許可，其中超過20種處於瀕危或極危狀態。

沒人預料到緬甸政府會有此舉，保育團體措手不及；而林業部向保育團體解釋，這是為了減少野生動物盜獵及非法養殖的一種方式。

林業部表示，新清單是在「完全符合法令的情況下」制定，並事先諮詢過「保育團體、學者及相關領域專家」。

在新規之下，老虎、穿山甲、大象和各種禿鷹，還有列為「極危」的短吻海豚和暹羅鱷，如今都可為了取肉或剝皮而養殖。一般認為，緬甸目前僅剩22頭老虎。

保育人士指出，長期來說，商業養殖會把利用瀕危物種的行為合理化，並刺激市場需求。

世界自然基金會（WWF）及國際野生動植物保護組織（FFI）在聯合聲明中表示，根據過往經驗，商業貿易會衍生平行進出口，導致野生動物非法貿易增加，助長對野生動物產品的整體需求。

專家還擔心，緬甸缺乏監管貿易的能力，會提高動物傳染疾病給人的風險，甚至可能演變成「2019冠狀病毒疾病（COVID-19）翻版」。

「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES）雖允許某些瀕危物種的圈養繁殖，但須符合嚴格規範。

環保團體表示，緬甸監管貿易的能力備受爭議，可能步上泰國、寮國、越南後塵，失去境內多數野生動物。

© 2020 AFP