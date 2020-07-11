COVID-19全球超過56萬人喪命 確診逾1252萬例

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（法新社巴黎11日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間11日11時（台灣11日晚間7時），全球至少56萬425人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾1252萬2050例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，其中至少668萬8300人被認為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或嚴重病例。

美國是疫情最嚴重國家，累計13萬4097人病故、318萬4722人確診，至少98萬3185人被宣告已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（7萬398人喪生、180萬827人染疫）、英國（4萬4650人喪生、28萬8133人染疫）、義大利（3萬4938人喪生、24萬2639人染疫）及墨西哥（3萬4191人喪生、28萬9174人染疫）。

中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬3587例確診、4634人不治，目前有7萬8623人已康復。

從區域來看，歐洲累計20萬1976死、281萬2444例確診；美國和加拿大累計14萬2890死、329萬1743例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計14萬829死、325萬7244例確診。

亞洲累計4萬2104死、169萬3529例確診；中東地區累計1萬9744死、89萬6302例確診；非洲累計1萬2746死、55萬9664例確診；大洋洲累計136死、1萬1126例確診。

© 2020 AFP