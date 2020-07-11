MLB不到兩周將複賽 71球員12職員染疫

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（法新社紐約10日電） 美國職棒大聯盟（MLB）今天發聲明表示，上個月展開2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢至今，共83名球員和職員檢測結果呈陽性反應。MLB幾乎每隊都有確診案例。

MLB和球員工會今天公布的數據顯示，目前累計71名球員和12名職員確診染疫。

染疫的71名球員中有58人是在向訓練營報到時檢測確診，另外13人是在集訓開始後測出陽性。篩檢結果沒有公布患病球員或球隊名單。

MLB預計本月23日展開2020年球季，因為疫情關係各隊例行賽縮減成60場，將不開放球迷進場觀賽。過去一周各隊陸續展開訓練，不過部分球隊因為篩檢結果延誤，已取消集訓。

最後一輪訓練營前初篩結果顯示，檢測的3748人中有66人確診，確診率為1.8%。其中58人是球員，8名是球團工作人員，涉及27支球隊。

球員每隔一天和職員一周2、3次進行的監控檢測顯示，7401個檢體中共17人呈現陽性，確診率為0.2%，來自10個球隊，其中4人是職員。

整體而言，從6月27日到昨天，全聯盟30支球隊中有28隊至少都有一起確診案例。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP