川普為親信減刑 共和黨羅姆尼：史無前例腐敗

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓11日電） 美國總統川普下令為親信史東減刑，共和黨參議員羅姆尼今天嚴厲抨擊這是「史無前例的腐敗」。

67歲的史東（Roger Stone）是川普的親信之一，在特別檢察官穆勒（Robert Mueller）針對「通俄門」所做的調查中，史東去年11月被判有罪，罪名包括欺騙國會、干擾證人，以及阻礙眾議院調查川普2016年總統大選是否曾與俄羅斯串通以助個人勝選。

史東原本預定14日入獄，將服40個月刑期，但川普昨天下令減刑，讓史東逃過牢獄之災。

民主黨人士則批評川普再次干預司法體系，來協助自己的親信，另外兩位共和黨參議員也同樣發聲譴責。

其中一位，共和黨聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）毫無不保留痛批川普，他今天推文說：「這是史無前例、歷史性的腐敗：一位美國總統為一個人減刑，而這個人正是為了保護這位總統而向陪審團說謊，更因此被定罪。」

羅姆尼先前在參議院審理川普彈劾案時，是共和黨參議員中唯一投票主張川普有罪，因此惹惱川普。

對於川普為親信減刑一事，多數共和黨人保持沉默，而眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）則領導民主黨人一致譴責。羅姆尼的嚴厲批評，使他與共和黨人漸行漸遠，而與民主黨同聲共氣。

另一位共和黨籍參議員杜美（Pat Toomey）也同聲批評，但語氣較緩和；杜美表示，史東的確已定罪，為他減刑「是個錯誤」。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP