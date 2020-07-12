新冠肺炎全球確診逾1274萬例 超過56.5萬人不治

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎12日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間12日11時（台灣12日晚間7時），全球至少56萬5363人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾1274萬1270例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，其中至少679萬2900人被認為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或嚴重病例。

美國是疫情最嚴重國家，累計13萬4815人病故、324萬7782人確診，至少99萬5576人被宣告已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（7萬1469人喪生、183萬9850人染疫）、英國（4萬4798人喪生、28萬8953人染疫）、義大利（3萬4945人喪生、24萬2827人染疫）及墨西哥（3萬4730人喪生、29萬5268人染疫）。

中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬3594例確診、4634人不治，目前有7萬8634人已康復。

從區域來看，歐洲累計20萬2399死、282萬8270例確診；美國和加拿大累計14萬3624死、335萬5162例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計14萬3176死、332萬4405例確診。

亞洲累計4萬2852死、173萬4122例確診；中東地區累計2萬199死、90萬9922例確診；非洲累計1萬2976死、57萬8055例確診；大洋洲累計137死、1萬1371例確診。（譯者：陳政一）

© 2020 AFP