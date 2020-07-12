疫情7月急速擴散 全球累計近1300萬人確診

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（法新社巴黎12日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）已奪走全球逾56萬5000條人命，並有將近1300萬人確診。法新社彙整官方數據顯示，疫情自7月開始有急遽加速擴散的現象。

全球新增確診病例自9日起連續3天寫下新高，分別是將近22萬起（9日）、逾22萬5000起（10日）、逾23萬起（11日）。

自7月1日以來，正式通報的新增確診病例將近250萬起，創下疫情自去年12月在中國爆發以來的紀錄。

全球通報的確診病例在一個半月內翻倍。

美國目前累計確診病例為324萬7782起、巴西183萬9850起、印度84萬9553起、俄國72萬7162起、秘魯32萬2710起。這5個國家的累計確診數加起來佔全球逾半。

目前全球累計確診病例至少有1274萬1270起，其中有56萬5363人染疫死亡。

從死亡統計數據來看，歐洲是疫情衝擊最甚的一洲，282萬8270起確診病例中有20萬2399人染疫死亡；而疫情最為嚴重的國家則是美國，已有13萬4815人病故。

根據美國約翰霍普金斯大學（University of Johns Hopkins）統計，美國11日通報新增超過6萬6000 起確診病例，總統川普當天終於首度戴口罩亮相。

拉丁美洲與加勒比海是新增確診病例成長最快速的地區，11日通報新增確診超過7萬6000起。美國與加拿大11日新增逾7萬確診；亞洲近4萬起；非洲1萬7500起；歐洲1萬6000起。

© 2020 AFP