聯合國人道援助敘利亞 經土耳其兩過境點剩一個

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（法新社紐約聯合國總部11日電） 聯合國安理會今天通過，重啟對敘利亞的跨境人道援助，但迫於俄羅斯的壓力，兩個位在土耳其的運輸關卡僅授權開放一個。

經過各國一周來的角力和多輪表決，聯合國安全理事會今天終於通過德國和比利時的提案，開放利用土耳其與敘利亞的過境點「風之門」（Bab al-Hawa）來運輸救援物資，為期一年。

多名外交官員表示，安理會15名成員國有12國投下贊成票，提案過關。多明尼加共和國棄權，中國、俄羅斯雖也棄權，但沒有如昨天一般動用否決權。

提案過關後，「風之門」將得以持續開放至2021年7月10日，允許物資進入反對勢力據點伊德利布（Idlib）地區，提供百萬敘國人民迫切需要的援助。

敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）在國際上最親近的盟友俄羅斯，多個月來鼓吹關閉通往敘國阿勒坡（Aleppo）地區的「和平門」（Bab al-Salam）跨境點，主張透過敘國內部即可運送物資至西北部。

歐洲各國和美國則是希望「風之門」和「和平門」兩個跨境關卡都維持開放。

敘利亞跨境人道援助運輸系統2014年開始實施，當時還包括與約旦、伊拉克兩國的跨境點，但俄羅斯、中國今年一月成功刪除這兩處關卡，如今土耳其關卡又從兩處減為一處。

© 2020 AFP