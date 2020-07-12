NBA允許球衣印平權標語 詹姆斯表態不會參與

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（法新社洛杉磯11日電） 美國職籃NBA允許球季恢復時，讓球員穿上寫有社會正義訊息的球衣，但洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James）今天表示，他不需要靠這樣做來讓別人了解他的使命，因此不會參與這個作法。

詹姆斯常為美國種族歧視及警察暴行等議題發聲，但針對NBA計畫將球衣背後名字改為「我無法呼吸」（I Can't Breathe）等訊息，以喚起大眾對種族不平等議題的關注，詹姆斯卻選擇不參與。

詹姆斯透過視訊告訴記者，對於聯盟提供清單、讓所有球員選擇可印哪些訊息於球衣上，他絲毫沒有不敬的意思，也讚許選擇這麼做的球員，只是這個作法與他的使命、他的目標，沒有太大關連。

詹姆斯提到，他不需要靠球衣背後的訊息，來讓別人了解他的使命或他的為人。

他說：「我會樂於對球衣背後可寫哪些訊息表達一些意見，我有一兩個構想，可是我並非決策過程的一員，這我完全可以接受。」

據報導，NBA勞資雙方同意可印於球衣背面的標語包括「我無法呼吸」、「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）等。

NBA目前將參加複賽的球員有285人，僅17人表態選擇不穿寫有標語的球衣，而是續披寫有自己姓名的戰袍，詹姆斯是其中一人。

將球衣背後姓名改為社會正義訊息的做法，是呼應美國近來的種族不平等示威浪潮。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月間在明尼蘇達州明尼阿波利斯因涉嫌用假鈔購物，遭到場員警以膝壓頸方式制伏在地長達8分多鐘，期間說了超過20次「我無法呼吸」，但員警仍不放鬆力道，佛洛伊德最後失去意識、喪失性命。

© 2020 AFP