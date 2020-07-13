亞洲股市收高 市場靜候財報季登場

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（法新社香港13日電） 亞洲股市今天隨着美股因疫苗研發進展激勵走高而上漲，收復上周部分失土，但在世界各地病例激增下，亞洲股市漲勢有限。

法新社報導，政府挹注的數兆美元資金為股市提供良好支援，但2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延正扼殺信心，部分國家才解封數周，就因病例劇增被迫重新實行防疫封鎖措施。

投資人也把焦點放在即將到來的財報季，從中看出企業第2季的財報表現。全球在第2季實施防疫管制措施，對經濟造成衝擊。

美股上周五收盤時，道瓊工業指數及標準普爾500指數揚升逾1%，以科技股為主的那斯達克指數則收盤再創新高。

德國生物科技先驅BioNTech創辦人兼執行長沙辛（Ugur Sahin）表示，疫苗臨床試驗進展順利，有望在年底獲准上市，馬上進行大規模接種。市場對沙辛的發言表示歡迎。

美國吉立亞醫藥公司（Gilead Sciences Inc.）則表示，該公司抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）在臨床試驗中相對有效。

東京股市日經225指數上漲2.2%，收22784.74點；香港恆生指數小漲0.2%，收25772.12點；上海證券交易所綜合指數上揚1.8%，收3343.29點。

首爾及台北股市上漲逾1%。雪梨股市上揚1%、孟買股市小漲0.3%，威靈頓及雅加達股市也上漲，新加坡及馬尼拉股市則是下跌。

© 2020 AFP