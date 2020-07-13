伊朗疫情復熾 最高領袖哈米尼籲民眾配合抗疫

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（法新社德黑蘭12日電） 伊朗最高領袖哈米尼今天形容，境內新型冠狀病毒疫情復熾是「真正悲劇」，並呼籲全國民眾協助配合抗疫。伊朗是中東地區冠狀病毒疫情最嚴重國家。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於個人官網上稱讚醫護人員，感謝他們「犧牲奉獻」，同時也痛批有些人「連戴口罩如此簡單的事都不做」，表示對此種行為感到「丟臉」。

根據今天公布的數據，伊朗境內過去24小時新增2186起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，194人病故。伊朗衛生部表示，9日通報221人染疫不治，創單日新高。

伊朗衛生部發言人拉利（Sima Sadat Lari）今天於疫情直播記者會中宣布，國內目前累計25萬7303人確診，1萬2829人死亡。

死亡人數飆升，促使當局規定密閉公共空間強制戴口罩，並容許疫情特別嚴重省分得以重新實施其他防疫措施。

伊朗3月頒布防疫封鎖禁令，關閉學校、取消公共活動、禁止國內31省城際往來，但是國際經濟制裁打擊重大，政府4月開始逐步解封。

即使疫情持續惡化，總統羅哈尼（Hassan Rouhani）昨天在抗疫工作小組直播會議中指出，伊朗承受不起經濟停擺。他認為伊朗必須「在遵守防疫健康守則狀況下，持續進行經濟、社交和文化活動」。

但羅哈尼也提醒國人，公共及私人聚會禁令等防疫封鎖措施仍然持續中。

© 2020 AFP