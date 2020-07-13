波蘭總統驚險連任 執政黨面臨更強勢反對陣營

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（法新社華沙13日電） 根據今天公布的官方正式結果，波蘭總統杜達在昨天舉行的大選決選僅以些微差距贏得連任。法新社報導，這將使得波蘭民粹右派的法律正義黨（PiS）政府的未來執政之路處於劣勢。

最終計票結果顯示，杜達（Andrzej Duda）以51%得票率，擊敗獲得49%選票的對手自由派華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski），贏得另5年任期。

杜達是美國總統川普的親密盟友，他除了矢言縮緊波蘭原已相當嚴格的反墮胎法律，也宣揚反對「LGBT（同性戀、雙性戀和跨性別）意識型態」。佐薩斯科斯基則承諾，若當選將修補波蘭與歐洲聯盟關係。

專家指出，波蘭執政黨原已因進行引發爭議的司法改革，而在國內外遭批評傷害波蘭的民主自由；如今這場選舉結果，代表波蘭執政黨將面臨氣勢更強的反對派。

華沙大學（Warsaw University）政治科學教授萊查德（Andrzej Rychard）告訴波蘭媒體：「佐薩斯科斯基雖然敗選，但他的強勁得票表現，像是宣告新的開始，反對派注入新活力。」

他還說：「波蘭政壇即將出現某種程度的重大改變。…佐薩斯科斯看來將領導反對陣營。」

法律正義黨政府正面臨2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）帶來的挑戰。波蘭經濟已因疫情衝擊陷入衰退，為30年前共黨政權垮台以來首見。

杜達已承諾，將繼續捍衛法律正義黨政府所提出、備受民眾歡迎的社會福利金措施。

不過，華沙理工大學商學院（Warsaw University of Technology Business School）教授歐羅斯基（Witold Orlowski）指出，波蘭陷入勢均力敵的分裂狀態，未來將面臨一段「非常艱難時期」。

他解釋，一方面即使杜達僅小贏，仍是法律正義黨的成功，將讓它繼續推動施政，至少就技術上而言是如此；但另一方面，波蘭的社會經濟情況將會繼續惡化，一大部分選民將會怪罪執政黨。

外交政策方面，專家也警告，由於杜達和川普關係密切，倘若川普無法順利在11月大選獲得連任，未來可能會對波蘭帶來問題。

© 2020 AFP