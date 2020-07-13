相熟慈善機關取得政府合約 杜魯道被要求赴國會說明

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（法新社蒙特婁12日電） 加拿大在野黨今天表示，將要求總理杜魯道到國會委員會作證，說明慈善組織WE Charity取得9億加幣政府合約一事。該組織被踢爆與杜魯道家族關係密切，曾付鉅額酬金給他家人。

在野的保守黨（Conservative Party）議員波利佛（Pierre Poilievre）在記者會上表示，保守黨將要求杜魯道（Justin Trudeau）到下議院（House of Commons）財政委員會宣誓作證。

波利佛表示，杜魯道必須解釋WE Charity合約的起源，「他必須解釋這個想法到底從何而來」。

「是WE Charity要求他，建議這件事？是透過他辦公室幕僚？是他自己腦袋想的？是他拿了這組織錢的家人建議的？我們必須直接聽到他對這些問題的說法。」

波利佛表示：「總理要不就自願同意親自出席－－如果他沒什麼好隱瞞，他會這樣做－－要不就是國會可以強迫他出席。」

杜魯道6月25日宣布高達9億加幣（約新台幣195億元）的「加拿大學生服務補助金」（Canada Student Services Grant, CSSG）計畫，原意是要補貼因武漢肺炎疫情難以找到暑期工作的學生。參與計畫的學生只要擔任最多500小時的志工，最高就可以賺取5000加幣。

但「加拿大學生服務補助金」計畫遭披露是由WE Charity取得合約之後，隨即遭到密切檢視。杜魯道的說法是，WE Charity獲得聯邦公務員推薦，且是唯一被認為有能力執行此計畫的機構。

但杜魯道仍因過去與WE Charity的關係招來批評，也遭控涉及利益衝突；而在消息進一步披露他的夫人、兄弟與母親曾收取WE Charity合計30萬加幣的酬金之後，對他的指控更是越演越烈。

WE Charity承認曾支付近30萬加幣邀請杜魯道的家人演說；杜魯道自己則坦承，WE Charity取得這份合約的相關洽談他也有參與。

加拿大倫理監督單位已在調查此事。這是3年來第3次杜魯道深陷倫理風暴核心。

倫理監督專員先前發布的兩份報告，認定杜魯道違反利益衝突法（Conflict of Interest Act），一次是2017年他前往富豪阿加汗（Aga Khan）的私人島嶼度假，第2次則是去年試圖影響工程業巨擘拉瓦棱公司（SNC-Lavalin）一案的司法程序。

拉瓦棱的子公司被控透過賄賂，取得在利比亞的合約。

WE Charity表示，已退出「加拿大學生服務補助金」計畫。根據「多倫多星報」（Toronto Star），該組織先前僱用超過450名約聘員工，現在這些員工都得被迫解僱。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP