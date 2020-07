美聯邦政府將執行死刑 被害人家屬希望暫緩

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社華盛頓13日電) 美國巡迴上訴法院允許聯邦政府今天執行17年來第一起死刑,但被害人家屬以2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情妨礙見證犯人伏法為由,將向最高法院申請暫緩執行。

47歲死刑犯丹尼爾・李(Daniel Lee)是白人至上主義者,曾在阿肯色州殺害一名槍枝經銷商和妻子與8歲女兒,於1999年被定罪。

丹尼爾・李排定今天在印第安納州特雷霍特監獄(Terre Haute)接受注射藥物執行死刑。包括死亡女孩的外婆皮特森(Earlene Peterson)在內,被害者家屬以疫情為由,要求延後執行死刑。

不過,第七巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Seventh Circuit)昨天解除印第安納南區聯邦地區法院(District Court for the Southern District of Indiana)發出的臨時禁制令,允許執行死刑。

被害人家屬的律師庫魯斯(Baker Kurrus)昨晚透過聲明表示,死者家屬將向最高法院提出上訴,希望把死刑延後到前往監獄安全無虞的時候再執行。

庫魯斯說,聯邦政府讓這家人必須在見證死刑的權利和自身健康安全之間作選擇。

聯邦監獄管理局(Federal Bureau of Prisons)昨天才宣布,特雷霍特監獄一名員工確診2019冠狀病毒疾病。

美國多數罪行都是在州的層級進行審判,但恐怖主義攻擊或種族主義犯罪等重大案件,會交由聯邦層級接手。聯邦政府上次執行死刑是在2003年。

美國總統川普的政府已排定另外3場死刑,準備在未來幾個月執行。政府並表示,是為了犯罪被害人採取行動。

© 2020 AFP