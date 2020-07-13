ESPN記者爆粗口傳遭停職 詹姆斯推文相挺

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（法新社洛杉磯12日電） 美國體育頻道ESPN記者「沃神」沃納洛斯基日前回覆聯邦參議員的電子郵件時爆粗口，據傳遭到停職，NBA洛杉磯湖人隊球星詹姆斯今天推文力挺沃神。

事情發生在本月10日，當時密蘇里州聯邦參議員霍利（Josh Hawley）公開致信NBA總裁席佛（Adam Silver）批評NBA與中國之間的關係，呼籲聯盟允許球員在球衣背面放上支持軍警和香港抗議民眾的訊息。

此前，NBA宣布將開放球員在球季複賽時，將特定字句放在球衣上，聲援「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）反種族歧視運動。

沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）回覆霍利辦公室寄給他的電子郵件新聞稿，僅寫下「去你的」（Fuck you），遭霍利截圖放上推特。霍利還在推文中寫道：「不要在ESPN面前批評中國，或表達對執法人員的支持，他們會很火大。」

沃納洛斯基10日透過聲明表示：「我很失禮，我犯了讓我後悔不已的錯誤。我對自己的處理方式感到抱歉，我已立即聯繫霍利參議員，想直接向他本人致歉。」

「我也必須向我在ESPN的同僚道歉，因為我明白自己的行為令人無法接受，也不該波及他們之中的任何人。」

ESPN也在10日發出自己的聲明，稱沃納洛斯基在回覆中爆粗口是「令人完全無法接受的行為」，表示公司內部將處理此事。

NBA將於7月底複賽，22隊將在佛羅里達州奧蘭多（Orlando）打完本季剩餘賽程，「紐約郵報」（New York Post）報導，ESPN已經取消了沃納洛斯基預定本周前往奧蘭多賽事場地的計畫。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）也報導，沃納洛斯基可能停職1到2周，稍後才會前往奧蘭多。

詹姆斯（LeBron James）今天加入其他NBA球員行列，在推文中寫下「#放了老沃」（#FreeWoj）。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP