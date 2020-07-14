出發前采陰隔離 阿根廷57船員出海35天後離奇染疫

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（法新社布宜諾斯艾利斯13日電） 阿根廷一艘拖網漁船上57名船員出海35天後確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），但離奇的是所有船員在離港前檢驗均呈陰性並隔離2周，當局正在調查感染源。

阿根廷南部火地島省（Tierra del Fuego）衛生部今天表示，拖網漁船「越前丸」（Echizen Maru）部分船員出現2019冠狀病毒疾病典型癥狀後，這艘船返回港口。

根據衛生部說法，全船共61名工作人員，其中57名船員再度檢測後確診染疫。火地島省的緊急行動委員會表示，另外有2名船員檢測呈陰性，還有2人仍在等待篩檢結果。目前已有2名船員住院。

然而令人費解的是，所有人員上船前皆曾在烏斯華雅市（Ushuaia）旅館中強制隔離14天，隔離之前也都采檢呈陰性。

火地島省衛生官員阿法羅（Alejandra Alfaro）說：「難以推斷這些船員為何會染疫，因為航行的35天他們完全沒有接觸陸地，而且物資也是僅從烏斯華雅港口送上船。」

這艘拖網漁船已停回烏斯華雅港口，船員在船上進行隔離。

阿根廷累計確診病例昨天已超過10萬例，死亡人數達1859人，多數病例集中在布宜諾斯艾利斯地區。

© 2020 AFP