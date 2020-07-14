巴西總統受不了隔離 打算再次接受篩檢

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴西利亞13日電） 因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）采檢陽性隔離近一周的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天宣布，因為「受不了」隔離，打算再次采檢。

波索納洛今天在他位於首都巴西利亞的官邸晨曦宮（Alvorada Palace）接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）電訪時，他說，采檢安排在明天，結果「應該數小時就會出爐，等待的時候我應該會很焦慮，因為受不了待在家這麼單調的生活，太可怕了」。

疫情爆發以來，這位極右派總統就對疫情的嚴重性嗤之以鼻，還批評各州政府下達的封鎖措施。

他今天受訪時表示，他感覺「非常好」，沒有發燒或呼吸困難，也沒有出現失去味覺這種2019冠狀病毒疾病的常見癥狀。

這位65歲的總統表示：「我不知道明天的新采檢會不會確診（病毒），但如果沒事，我會回工作崗位。當然，如果狀況完全相反，我會再等幾天。」他還說，希望最長能在一周內恢復活動。

巴西目前是全球疫情第2慘重的國家，嚴峻程度僅次於美國。截至今天，巴西累計有180萬人確診，7萬2833人病逝。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP