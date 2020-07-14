搭雲霄飛車不尖叫很難嗎？ 不！日遊樂園主管做到了

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（法新社東京14日電） 為了防範疫情擴散，日本富士急高原樂園（Fuji-Q Highland）社長與富士急行社長，親自示範搭雲霄飛車時如何「尖叫在心裡」，他們鎮定的神情令人莞爾，宣傳影片走紅網路。

這2名主管分別是日本富士急高原樂園社長岩田大昌與當地交通運輸公司富士急行社長堀內光一郎。影片走紅後，富士急樂園營運商的發言人向法新社表示：「我們的遊客現在搭乘雲霄飛車時都保持安靜。」

宣傳影片中，堀內光一郎身穿全套西裝，岩田大昌則穿襯衫打蝴蝶領結，2人坐得直挺挺且面無表情，過程中都很安靜，只有風聲及雲霄飛車在爬行時軌道發出的喀喀聲。

當雲霄飛車往下衝時，堀內光一郎安靜地用手整理頭髮，並不時拉着口罩，即使雲霄飛車劇烈搖擺，他們2人一路都很安靜。

當雲霄飛車進站並結束旅程後，堀內光一郎將手從座位上的握把移開時，雙手明顯在發抖。

日本富士急樂園營運商在官網表示：「遊樂園協會的指引要求民眾避免大聲講話，我們接獲『這很難或不可能做到』等抱怨，富士急樂園因此為大家示範。」

富士急樂園允諾，於雲霄飛車在超過71公尺高處往下衝時所拍攝的照片，倘若遊客沒尖叫，購買時可以打折。（譯者：陳家倫/核稿：劉學源）

© 2020 AFP