新冠肺炎全球超過57萬人不治

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（法新社巴黎14日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間14日11時（台灣14日晚間7時），全球至少57萬3091人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾1312萬4130例。

疫情去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，其中至少706萬3900人被認為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或嚴重病例。

美國是疫情最嚴重國家，累計13萬5615人病故、336萬4547人確診，至少103萬1939人被宣告已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（7萬2833人喪生、188 萬4967人染疫）、英國（4萬4830人喪生、29萬133人染疫）、墨西哥（3萬5491人喪生、30萬4435人染疫）及義大利（3萬4967人喪生、24萬3230人染疫）。

中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬3605例確診、4634人不治，目前有7萬8674人已康復。

從區域來看，歐洲累計20萬2998死、285萬7298例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計14萬6581死、342萬16例確診；美國和加拿大累計14萬4436死、347萬2354例確診。

亞洲累計4萬4628死、181萬6070例確診；中東地區累計2萬850死、93萬6295例確診；非洲累計1萬3459死、61萬271例確診；大洋洲累計139死、1萬1828例確診。

© 2020 AFP