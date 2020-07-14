染疫痊癒後非永久免疫 研究發現抗體會消失

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（法新社巴黎13日電） 根據今天公布的研究報告，染疫的病患痊癒後，可能會在數月內喪失讓他們避免再感染的免疫力。專家表示，這可能對於政府如何因應疫情產生「重大」影響。

倫敦國王學院（King's College London）研究人員領導的團隊率先進行此類研究，他們檢測超過90位2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病患的抗體濃度，觀察濃度如何隨時間變化。

血液檢測顯示，即使僅呈現輕微癥狀的患者，也對病毒產生一定程度的免疫反應。

在實驗組中，60%患者在感染後數周，呈現「強大的」抗原抗體反應。

不過3個月後，僅16.7%維持高濃度的COVID-19中和抗體，而且有些患者的血液沒有檢測到抗體。

人體遭遇像是病毒等外在威脅時，會啟動細胞追蹤並消滅病原。

如此一來，人體即產生稱之為抗體的蛋白質。這種蛋白質會設定針對人體正在對抗的特殊抗原發動攻擊，就像是一副鑰匙配一副特定的鎖。

只要人體具備足夠的抗體，就能防止再感染，給與人體免疫力。

不過這份研究報告顯示，免疫力並非理所當然的，而且可能不會持續超過數月，就如同流感等其他病毒的情況。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP