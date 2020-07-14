疫情疑慮再起美中緊張升溫 亞洲股市普遍收黑

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港14日電） 由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情疑慮再起，加上美中緊張升溫，亞洲股市今天普遍走低。

法新社報導，新加坡第2季經濟萎縮41%的消息，迫使投資人開始正視嚴峻的現實。新加坡經濟被視為區域指標。

全球股市在3月陷入低谷後急遽反彈上漲，主要是政府祭出的救市措施提振，加上市場預期解封後，世界經濟料復蘇的樂觀情緒帶動，但全球新增病例攀升令人憂心，促使多國政府恢復防疫封鎖措施。

美國最富裕的加州已下令，各郡所有室內餐廳、酒吧及電影院必須再度停止營業；在洛杉磯郡等多個人口稠密的郡，教堂、健身房、購物中心、美髮沙龍及非必要辦公室也被告知需要關閉。

在此之前，德克薩斯州、亞利桑那州、佛羅里達州及其他美國大州也已實行新的防疫封鎖措施。

與此同時，香港昨天宣布採取廣泛的新防疫措施，以因應疫情複發。澳洲墨爾本已採取新封鎖措施，雪梨則有新疫情跡象。

東京股市日經225指數下跌0.9%，收22587.01點；香港恆生指數下滑1.1%，收25477.89點；上海證券交易所綜合指數下挫0.8%，收3414.62點。

雪梨股市下滑0.6%，首爾股市小跌0.1%，孟買股市挫跌1.6%，曼谷股市下跌0.6%，新加坡股市下滑0.4%，台北、雅加達及馬尼拉股市近乎平盤，威靈頓股市則上漲0.5%。

© 2020 AFP