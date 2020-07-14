紓困支出龐大加上稅收減少 美6月預算赤字創新高

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（法新社華盛頓13日電） 美國財政部今天表示，疫情紓困計畫的龐大支出，加上個人與企業稅收減少，促使聯邦政府6月預算赤字飆升至8640億美元，創下歷來單月新高。

財政部今天公布報告，6月財政支出暴增至1.1兆美元，自去年10月1日以來，本財政年度頭9個月的赤字達破紀錄的2.74兆美元，較上年度同期暴增267%；今年6月預算赤字飆升至8640億美元，超過美國史上大多數年度赤字，也刷新了4月創下單月歷史新高的7380億美元紀錄。

財政部說，相較之下，美國政府2019年6月僅支出3420億美元，預算赤字為80億美元。2018年10月至2019年6月的赤字僅7470億美元。

國會預算處（CBO）預測，本財年的財政缺口將高達3.7兆美元，遠遠超出2009年創下歷史記錄的1.4兆美元，政府當時投入巨資，帶領美國擺脫2008年金融危機造成的衰退。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，政府紓困計畫支出龐大，其中包括每周額外發放的600美元失業救濟金，以及協助企業維持營運並支付員工薪水的「薪資保護計畫」（Paycheck Protection Program），使美國6月預算赤字飆升。

根據報告，在6月的財政支出中，薪資保護計畫的5110億美元約佔一半，這項計畫為受到疫情衝擊的小型企業提供免償還貸款。

美國6月預算赤字暴增的另一個原因，是政府決定將今年個人和企業的繳稅截止日期推遲到7月15日。

截至目前，本預算年度財政收入為2.26兆美元，比去年同期下滑13.4%；支出則為5兆美元，較一年前增加49.1%。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP