網瘋傳美議員機上未戴口罩 幕僚稱僅喝咖啡拿下

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（法新社華盛頓13日電） 網路瘋傳美國參議員克魯茲在飛機上沒戴口罩的照片，今天美國航空公司表示，已聯繫克魯茲論及公司防疫政策。克魯茲的幕僚則說，克魯茲當時在喝咖啡，因此脫下口罩。

美國航空公司（American Airlines）在聲明中說：「雖然我們的政策不適用於飲食期間，但我們已和克魯茲參議員取得聯繫，表明這項政策的重要性，這是我們致力保護旅行大眾健康與安全的一環。」

共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）的幕僚告訴美國媒體，被人拍到那張照片的當下，克魯茲正在喝咖啡，因此他暫時脫下口罩。

法新社報導，在那張照片中，克魯茲左手拿着咖啡，右手則是拿着手機使用，但畫面中看不到口罩的蹤影。

美國航空公司表示：「為了我們的顧客和機組員着想，我們要求在機上時必須遮蓋臉部。」

「我們希望顧客選擇與我們一起旅行時，他們能遵守我們的政策。」

美國航空公司不願說明克魯茲昨天是搭乘哪個航班，也不願透露克魯茲沒喝咖啡的時候，是不是有戴着口罩。

戴口罩這件事最近幾個月在美國已經被政治化。

美國總統川普數月來從未在公開場合戴口罩，直到本月11日他赴軍醫院探視受傷老兵，才首度出現他戴口罩亮相的畫面。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）持續在美國肆虐，尤其在德州等南部地區疫情升溫，衛生專家和科學家呼籲美國政治人物要以身作則遵守防疫規範。

共和黨籍德州州長艾波特（Greg Abbott）已下達在公開場合必須戴口罩的命令，他先前一直不願採取這項措施。

© 2020 AFP