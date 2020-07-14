芝加哥馬拉松 受疫情影響取消

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（法新社洛杉磯13日電） 全球6大馬拉松之一芝加哥馬拉松的主辦單位今天宣布，因2019冠狀病毒疾病疫情取消，這是此賽事史上第2次取消。

芝加哥馬拉松（Chicago Marathon）主辦單位的決定其實已在各界意料之中，因為全球其他主要馬拉松賽事皆有相同命運，都因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情取消或延期。

第43屆芝加哥馬拉松原訂10月11日舉行，原本估計吸引4萬5000名跑者及輪椅運動員參加。

芝加哥市市長萊特夫特（Lori Lightfoot）說：「芝加哥馬拉松是一年一度盛事，深受超過4萬5000名跑者、成千上萬志工及觀眾，和這座城市居民所喜愛。」

「就像所有芝加哥人一樣，我個人對這項年度盛事未能如期舉行感到失望，但不論如何，當芝加哥馬拉松蓄滿精力回到這座城市，再次帶來另一場刺激賽事之際，我們期待再度迎來所有跑者和他們的加油團隊。」

芝加哥馬拉松上一次取消是在1987年，當時是因為失去贊助商而停辦。

全球6大城市馬拉松除了芝加哥馬拉松外，還包括東京馬拉松、波士頓馬拉松、倫敦馬拉松、柏林馬拉松和紐約馬拉松。

© 2020 AFP